İktidardan 'medyaya yabancı fon' açıklaması: Düzenleme yapacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair haberlere ilişkin, "Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz." ifadesini kullandı.

Yurtdışında yaşayan bazı muhalif kalemlere dönük tehditlerin ortaya çıktığı bir dönemde gündeme gelen konu iktidarın muhalif medyanın bir kısmına dönük bir hazırlık içinde olduğunu düşündürüyor.

Altun açıklamasında "Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz" derken bu konuda bir düzenleme yapılacağını duyurdu:



"Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun örneğini Amerika Birleşik Devletleri’nde görmemiz mümkündür. Örneğin ABD'de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır. Türkiye'de de benzer statüde faaliyet gösteren, doğrudan yabancı devletler tarafından fonlanan çeşitli medya kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla, ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız."

AKP iktidarı devlet olanaklarını kullanarak TV, gazete gibi geleneksel medya sektörlerinin tamamını elinde tutuyor. İki büyük grup, Demirören ve Albayrak'lar, iktidardan aldıkları maddi ve siyasi destekle havuzun başını tutuyorlar.

Artık medyada kendine yer bulamayan, bir dönem AKP'ye olumlu bakan ve işbirliğine gidenler dahil, bir çok isim son yıllarda internet üzerinden "yeni medya"da organize olmuş durumda.