İktidara yakın medya çarpıtma haber yayımladı, Aysever'den yanıt geldi

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak ve Sabah gibi kurumlar, Enver Aysever'in 14 Ekim Cuma günü TELE1'de yayımlanan programından yaklaşık birer dakikalık görüntülerine yer vererek, Aysever'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiğini iddia etti.

Konuya dair açıklamada bulunan Aysever, yayının baştan sona mizah diliyle yapıldığını ve söz konusu görüntülerin kasıtlı olarak bir bölümünün yayınlandığını belirtti. "Bu yalan haberi bilerek, isteyerek servis etmişler. Cuma günkü yayında 50 dakika boyunca 'AKP böyle haber istiyor' diye program yaptık" diyen Aysever, "Ekrem İmamoğlu kompleksinize beni alet etmeyin" ifadelerini kullandı.

Aysever'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"14 Ekim 2022 cuma günü TELE1’deki yayın baştan sona Saray Basını ve tetikçilerini açıkça ortaya koyarak, mizah diliyle yapılmıştır. Canımdan parça Billur Kalkavan’ın acısıyla kıvrandığım şu gün, maalesef alçak çarpıtma karşısında duyuru yapmak zorunda kaldım.

Sayın Ekrem İmamoğlu ile husumeti olanların çarpıttıkları ve utanmadan gazetecilik dedikleri eylem tetikçiliktir. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul’un başkanıdır, elbette gereğinde eleştirilecek bir siyasidir. Bu vesileyle karşımızda nasıl bir güruh olduğuna yeniden tanık olduk!"