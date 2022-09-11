İktidara yakın kanalda gurbetçilere 'Kışı burada geçirsinler, Türkiye rahat' çağrısı

İktidara yakınlığıyla bilinen Ülke TV'de 'Erken Gündem' programını sunan Şahin Karakaya, gurbetçilere seslenerek 'kışı Türkiye'de geçirme' çağrısında bulundu.

AB üyesi ülkelerde, artan elektrik ve doğal gaz fiyatları üzerine konuşan Karakaya, gurbetçilere "Kışı burada geçirin" önerisini sundu.

Karakaya, "Kışı burada geçirsinler. Muhtemelen burada da bir evleri ve kalacak yerleri vardır. Eğer, orada iş güç yoksa ya da bu kışı en azından geçirecek derecede ekonomik durumları varsa ki Türkiye'de çok rahat. Oradaki kazandıklarının çok cüzi bir miktarını Türkiye'ye getirseler 3-4 ay geçirebilirler. Evleri olmasa dahi otelde bile geçirebilirler. Aradaki fark çünkü uçurum. 1'e 18... Düşünün" dedi.