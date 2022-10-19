İktidara yakın gazete EYT'deki son durumu duyurdu: Düzenlemedeki ayrıntılar belli oldu

AKP döneminde bir türlü çözüme kavuşamayan 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) beklentisi sürüyor. Hükümet cephesinde EYT ile ilgili formüller olmadığı tek bir seçenek üzerinde çalışıldığı daha önce belirtilmişti, ancak bu seçeneğin ne olduğu açıklanmamıştı.

Milyonlarca kişi tarafından uzun yıllardır verilen mücadele sonrasında EYT'nin Meclis'e geleceği açıklandı. Hükümetin seçim yatırımı olarak gördüğü EYT'ye ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; EYT'de sonlanma aşamasına getirilen çalışmaya göre 1999 yılından önce işe başlayanlardan 25 yılını dolduran erkekler ile 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.

İlk aşamadan 1,5 milyon kişi emeklilik potasına girmiş durumda

EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonrada prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı. Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak.

Maaş konusunda temel alınan ilke ise; 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi olarak görünüyor.