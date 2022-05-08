İktidara yakın gazete 'ekonomi ve mülteciler iktidarı zorluyor' dedi, AKP'nin oy oranını açıkladı

İktidara yakın Türkiye gazetesinde, hayat pahalılığı ve mülteci sorunlarına ilişkin AKP'ye seçimler öncesi uyarılarda bulunan bir haber kaleme alındı.

Yücel Kayaoğlu imzalı haberde, AKP'nin ramazan ve bayram boyunca seçim bölgelerinde sürdürdüğü temaslar sırasında hayat pahalılığı ve mültecilerle ilgili şikâyetlerin başı çektiği ifade edildi.

En önemli başlıklardan birinin EYT’lilerin olduğu belirtilen haberde, AKP'nin, 2023 seçimlerine Türkiye’nin en önemli gündem başlıkları arasında yer alan ekonomi ve mülteciler problemini çözerek girmeyi hedeflediği söylendi.

'Seçmenin yüzde 10'dan fazlası gri alanda'

Toplumun yüzde 35’lik kesiminin AKP’ye oy vereceğini söylediği belirtilen haberde, yüzde 10’dan fazla bir kararsız kitlenin olduğuna dikkat çekildi. Haberde, "Bu kitle daha önce AK Parti’ye oy veren, ama şimdi kafası karışık olan bir kitle. Muhalefet cephesine de gitmek istemiyor. Çünkü onlar da umut vermiyor bu kitleye. Bu kesim şimdilik ne AK Parti’ye ne de muhalefete yanaşıyor. Gri alanda bekliyorlar" denildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"AK Parti’ye yakın olan bu kesimler, ‘Köprü, yol baraj gibi söylemleri bırakın artık. Vatandaşın bireysel taleplerini karşılayın’ diyor. Türkiye’de seçimler muhtarlık seçimlerine döndü iyice, yani Kanal İstanbul’u veya başka otoyolları anlatarak seçim kazanmak zor. Vatandaş ‘Benim için ne yaptın’ diyor. Bireysel talepler karşılanmalı. Bu nedenle dar gelirlileri rahatlatmaya yönelik yeni bazı adımların atılması bekleniyor. Özellikle 9’uncu aydan itibaren hükûmet dar gelirlileri rahatlatmaya yönelik bazı adımlar atarsa, sıkıntı ortadan kalkar."