İktidar yanlısı Zafer Şahin Fazıl Say'ın da katılacağı kültürel etkinliği 'Megali İdea' diyerek hedef gösterdi

İzmir'de Seferihisar Belediyesi, Antik Çağ Yunan uygarlıklarından İyonyalılardan esinlenilen kültürel etkinlik İon Kentler Projesi'nin lansman etkinliğinin Fazıl Say konseriyle 17 Eylül'de Teos Antik Kenti'nde gerçekleştirileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İktidara yakınlığıyla tanınan Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyenin bu duyurusuna yer vererek "Seferihisarda İon Kentler Birliği projesi!! İyon medeniyetinin 12 şehir devletinden biri olarak karşı kıyıdaki kentlerle bir araya gelinecekmiş! Yunan’ın Megali İdeası’nın (Büyük Fikir) Anadolu’da Pontus Rum devleti ve Bizansı canlandırmak olduğunu ne zaman hatırlayacağız?" ifadelerini kullandı.

Şahin'in paylaşımını alıntılayan Seferihisar Belediye Başkanı İsimail Yetişkin, "Zafer Bey, destinasyon turizmi çalışması yapıyoruz. Kültür rotası çiziyoruz, harita çizmiyoruz! İki ülkede de seçim yaklaşıyor, milliyetçi oylar için halkları ayrıştırıyorsunuz. Miçotakis de aynı, siz de aynısınız!" ifadeleriyle tepkisini ifade etti.