İktidar 'vergi cenneti' ülkeleri açıklamayarak, vergi kaçırmaya göz yumuyor

Yargıtay'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava konusu olan Man adası eleştirileriyle ilgili verdiği kararda, Halkbank'ın yazısı ve MASAK'ın cevaplarından para transferi olduğunun anlaşıldığına ve bu sebeple CHP liderinin sözlerinin olgusal temelinin olduğu hükmedilerek "davanın kabul edilemeyeceği” söylendi.

Bu karar sonrası söz konusu dava ve belgeler yeniden gündemde.

Sözcü Yazarı Çiğdem Toker bugünkü köşesinde iktidarın bu vergi cenneti ülkeleri resmi olarak ilan etmeyerek vergi kaçırmaya göz yumduğunu söyledi.

Toker'in yazısı şu şekilde:

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Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, vergi cenneti bir ülkede kurulmuş şirkete, Türkiye'den bir ödeme yapılacaksa, yüzde 30 vergi kesintisi yapılması gerekiyor…

Eğer vergi cenneti ülkeye, resmen vergi cenneti demişseniz.

Ama iktidar olarak bunu yapmamışsanız, vergi cennetinde kurulmuş minicik şirketlere para yollayanlar, beş kuruş vergi ödemiyor. Yollanan para milyonlarca dolar olsa bile.

Bunun yapılabilmesi için de vergi cenneti adaların bir Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilmesi gerekiyordu.

AKP iktidarlarının Bakanlar Kurulları, yasanın çıktığı 2006'dan Bakanlar Kurulu'nun ortadan kalktığı 2018'e kadar bu listeyi ilan etmedi.

Artık bu isimde bir Anayasal organ yok.

Peki her konuda karar çıkarma yetkisine sahip Cumhurbaşkanı, dört yıldır bu yönde bir karara imza atmış mı?

Atmamış.

Sizce neden?

Vergi cennetleri resmen ilan edilse

Vergi cennetleri, liste olarak ilan edilse şunlar olur:

– Tanınmış holdinglerin,

– “Milletin cebinden beş kuruş çıkmıyor” denilen büyük yap-işlet-devret projelerini yapan şirketlerin,

– Bazı siyasetçilerin,

– Tanıdığımız tanımadığımız sayısız kişi ve kuruluşun para transferlerinden yüzde 30 vergi alınır.

– Bu vergiler bütçeye gelir olarak kaydedilir.

– Bütçe açığı azalır.

– Yoksulu, dar gelirliyi ezen dolaylı vergilerin payı düşer.

– Bu vergi alınacağı için, parayı transfer etmek şirket için cazip olmaktan çıkar. Kazanç ve servet Türkiye içinde kalır.

İstifa eder mi sorusu

Beş yıl önce… CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akraba ve yakınları tarafından Man Adası'na gönderilmiş milyon dolarların Swift belgelerini gösterdi. Sordu: 1 Sterlin'lik şirkete neden milyonlarca dolar gönderiliyor?

Erdoğan cevaben şöyle dedi:

“Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Artık ismini anmaya dahi tenezzül etmediğim bu zata soruyorum, iddiaların belgesi var mı, varsa çıkart milletin önüne ben hemen gereğini yapayım. Yoksa çık milletin önüne, iftira ettiğini söyle, özür dile.”

Erdoğan ayrıca üç de tazminat davası açtı. Davalarda Kılıçdaroğlu'nun tazminat ödemesine karar verilmişti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı iki gün önce bozdu. “Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü demokrasinin işleyişi için hayati önemdedir” denildi. Tartışmalarda kamu yararı bulunduğu belirtildi.

Bu kararın ardından Erdoğan'ın istifa edip etmeyeceği konuşuluyor. Zaman kaybı… “One Minute”ten sonra bugün İsrail ile ilişkilere, Cemal Kaşıkçı katliamının ardından söyledikleri ile dosyanın gönderilişine bakılması yeter.

Yargıtay kararında, kamu yararı ile düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüne yapılan vurgu meselenin en önemli ve umut vadeden kısmıdır.