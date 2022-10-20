İktidar medyasına göre Fakıbaba istifa 'etmedi': Sessizlik sürüyor

2017-2018 yıllar arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan AKP'li Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti. Fakıbaba siyaset hayatına İYİP'te devam etme kararı aldığını duyurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Fakıbaba’nın AKP'den ve milletvekilliğinden istifasını sosyal medya hesabından duyurmasına ve üzerinden 2 saati aşkın bir süre geçmesine rağmen bu konuda haber yapmadığını belirttiği Anadolu Ajansı ve TRT’yi eleştirdi.

Mansur Kılınç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP'den ve Milletvekilliğinden istifasının üzerinden 2 saat 24 dakika geçti. Hâlâ haberiniz olmadı herhalde? Anadolu Ajansı, TRThaber”

Öte yandan iktidar yanlısı diğer medya kuruluşları da Fakıbaba'nın istifası henüz haberleştirilmedi.