İktidar meclis kürsüsünde değişikliğe hazırlanıyor: Yüzde 75 muhalefet hakim

AKP’li milletvekilleri bu taleplerini en son, yaptıkları bir çalışmayla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da iletti.

AKP’lilerin yaptığı çalışmada, TBMM’nin 94, 95, 96’ncı birleşiminde genel kurul faaliyetlerinde toplamda CHP’nin 332, HDP’nin 323, AKP’nin 192, MHP’nin 105, İYİ Parti’nin ise 286 dakika ile “Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki temsil oranını katbekat aştığı” ifade edilerek, “Meclis’te en fazla söz alan partinin CHP, onu izleyen partinin ise HDP olduğundan” belirtildi.

Bir haftalık kürsü kullanım süresinde Cumhur İttifakı’nın yüzde 28.97 oranında kaldığı, Millet İttifakı ve HDP’nin ise kürsü kullanım süresinin yüzde 75.87 olduğu iletildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre durumu Erdoğan’a ileten milletvekilleri, “Meclis İçtüzüğü’nün ivedilikle değişmesini” istedi.

Erdoğan’ın da milletvekillerinin bu talebine “yeşil ışık” yakarak, “Partimizin, Meclis İçtüzüğü’nün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaları var. Çalışmalarda, yasa tekliflerinin Meclis Genel Kurulu’nda görüşme sürelerinin kısaltılması öngörülüyor” yanıtı verdiğine dikkat çekilirken, AKP’nin hazırladığı yeni Meclis İçtüzüğü değişikliği teklifinde, “ihtisas komisyonlarının yetkilerinin artırılması, tekliflerin komisyonlarda görüşülme sürelerinin artırılması ancak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülme sürelerinin ise kısaltılması” öngörülüyor. Teklife göre, genel kuruldaki görüşme takvimlerinin de yeni sisteme göre yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre partilerin söz almasından önergelere değin bir dizi değişiklik öngörülüyor.