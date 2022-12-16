'İktidar çok büyük hatalar yapıyor, Kemal Kılıçdaroğlu da aday olsa seçimi kazanır'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na “YSK’ya hakaret ettiği” iddiasıyla verilen 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezası ve “seçme-seçilme hakkının yasaklanması” kararları tartışılmaya devam ediliyor.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye konuşan MAK Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, İmamoğlu kararının etkilerini değerlendirdi.

AKP iktidarının yaptığı hatalara dikkat çeken dikkat çeken Mehmet Ali Kulat, “İktidar çok büyük hatalar yapıyor, dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu da aday olsa seçimi kazanır noktada” dedi.

Kulat şunları kaydetti:

“Bu kanı bugün için böyle, dikkat ederseniz 2 gün önce Mansur Yavaş ifadesi daha fazla kullanılıyordu ama bu tür meseleler refleks çıkışlardır, anlık çıkışlardır, siyasette karar vericiler çok anlık kararlar vermezler, hele hele birbirleriyle düşünce dünyaları farklı 6 partinin liderinin bir araya geldiği bir bileşenden refleks tepkiler beklememek lazım” diye uyaran Kulat, “Ben doğrusu bu meselenin Sayın Ekrem İmamoğlu’nun siyasi kariyerine ciddi artı sağlayacağına inanarak ve aday olduğu takdirde seçim kazanacağına da inanan biri olarak söylüyorum; Ekrem İmamoğlu bu seçimi kazanır, Mansur Yavaş da aday olsa seçimi kazanır, Kemal Kılıçdaroğlu veya Meral Akşener de aday olsa bu seçimi kazanır, çünkü iktidar çok büyük hatalar yapıyor, dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu da aday olsa seçimi kazanır noktada. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu da siyasete İstanbul Belediye Başkanı yapmak suretiyle kazandıran bir aktör olarak duruyor, dolayısıyla bu fotoğraftan Sayın Kılıçdaroğlu’nun aleyhine de bir durum söz konusu değil, onun duruşuna artı sağlamıştır, masaya da genelde artı sağlamıştır, bunu ifade etmekte fayda var.”