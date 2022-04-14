İKSV bir belgeseli yarışmadan çıkardı: 'Şiddet olayının faili'

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve İstanbul Film Festivali, "Yeni Bir Dünya Doğuyor" belgeselinin yönetmeninin 'şiddet olayının faili' olması gerekçesiyle Ulusal Belgesel Yarışması'ndan çıkarıldığını duyurdu.

İstanbul Film Festivali tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması’na seçilen 'Yeni Bir Dünya Doğuyor' filminin yönetmeninin geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir şiddet olayının faili olduğunu öğrendik. İKSV ve İstanbul Film Festivali olarak, hayatın her alanında kadına yönelik şiddetin ve failin karşısında, maruz kalanın yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, filmi Ulusal Belgesel Yarışması’ndan ve programımızdan çıkardığımızı bildirmek isteriz. PDF biletlerin iadesi biletlerin alındığı hesaplara otomatik olarak yansıtılacaktır. Basılı bilet sahibi izleyicilerimizin iade işlemlerini başlatmak için biletleriyle birlikte İKSV ana gişe veya Zorlu PSM Passo gişesine başvurmalarını rica ederiz."