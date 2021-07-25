'İkizköy halkı yalnız Akbelen ormanı için değil memleket için de direniyor'

Muğla'nın Milas ilçesindeki İkizköy’de yapılması planlanan kömür madeni için Akbelen Ormanı’nın asırlık kızılçam ağaçlarının kesilmesine karşı köylülerin çadır nöbeti sürüyor.

Direnişleri devam eden İkizköy halkına bugün bir dayanışma ziyareti gerçekleştiren TKP Muğla Örgütü, yurtsever emekçi halkı bu direnişe omuz vermeye çağırdı, bilirkişi incelemesinin yapılacağı 30 Temmuz'a dönük de dayanışma çağrısını yineledi.

İbrahim Çeçen Holding ve Limak Holding'e tahsis edildi

TKP Muğla Örgütü'nden yapılan açıklamada yandaş İbrahim Çeçen Holding ve Limak Holding’in birlikte işlettikleri Yeniköy-Kemerköy termik santrallerinin Milas ve çevresindeki ormanları, tarım alanlarını ve su kaynaklarını yok etmeye devam ettiği belirtildi.

En son bölgede açılmak istenen yeni kömür madenleri yüzünden 740 dönümlük kızılçam ağacının bulunduğu Akbelen Ormanı'nın gözden çıkarıldığı bildirilen açıklamada bu ormanın bizzat ormanları korumakla görevli idare tarafından Termik Santrale tahsis edildiğine işaret edildi.

Kaçak kesim yaparken suçüstü yakalandılar

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün hiçbir meşruiyeti olmayan halk düşmanı bu kararına karşı bölgeden geçimini sağlayan İkizköy halkının bir hukuk mücadelesi başlatarak işlemin iptali için yargıya başvurduğu hatırlatılan açıklamada "İlgili Mahkemenin, İdarenin savunmasının alınması ardından bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vermesine karşın, işletme ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bilirkişi incelemesi ve rapor beklenilmeksizin, bayram tatilinin başladığı günün şafağında ve devletin jandarması gözetiminde adeta gizli kapaklı kaçak bir kesimle iş oldubittiye getirilmeye çalışılmış, ancak yöre halkı tarafından suçüstü yakalanmışlardır. Yasadışı kesime İkizköy halkı ve dostları tarafından izin verilmemiş, akabinde ise kesim alanına giden orman yolunun başında çadır kurularak nöbete başlanmış, diğer yandan da Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Yalnız Akbelen Ormanı için değil, bu ülke insanının yaşam hakkı için de direniyorlar

O günden bu güne yurtsever kamuoyunun da desteğini alarak büyüyen direnişin artık ülke gündeminin de bir parçası haline geldiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik ömrü tamamlanmış bir kamu işletmesini tasfiye etmek ya da çevresel etkileri bertaraf edecek yatırımları yapmak için kaynak ayırmak yerine bu işletmeleri verimsizleştirip zarar ettiği yalanıyla özelleştirme adı altında patronlara peşkeş çekenler, şimdi de patronlar daha çok kazansın diye yöre halkının geçim kaynağı olan Akbelen ormanına göz dikmişlerdir.

Ancak İkizköy halkı kararını vermiş, süs olarak yazılmadıysa eğer Anayasada tanımlanmış yaşam hakları için direneceklerini ilan etmişlerdir.

Tüm halkımız bilmelidir ki İkizköy ve dostları yalnız Akbelen ormanı için değil, bu ülke insanının yaşam hakkı için, bu ülkenin geleceği için, memleket için, insanlık onuru ve haysiyeti için direniyorlar.

Memleketi talan eden asalak bir patron sınıfına, patronların çıkarlarını temsil eden gerici bir iktidara, yasaları hiçe sayan egemenlerin hukuksuzluğuna karşı direniyorlar.

Türkiye Komünist Partisi olarak Milas İkizköy halkının haklı ve şanlı mücadelesinin yanında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyor, yurtsever emekçi halkımızı bu direnişe omuz vermeye çağırıyoruz.

Akbelen Ormanı Halkındır. Karar derhal iptal edilmeli, kamusal alanların sermaye sınıfına peşkeş çekilmesi durdurulmalıdır."