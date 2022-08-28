İkizdere'de direniş çadırı bu kez Çağrankaya Yaylası'nda kuruldu

Cengiz İnşaat tarafından Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Eskincedere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağına karşı köylülerin direnişi devam ediyor. Cengiz İnşaat'ın Eskincedere vadisinde yapmak istediği taş ocağının iptali için Rize İdare Mahkemesi’ne açtığı yürütmeyi durdurma ve iptal davasının mahkeme tarafından 4 gün önce reddedilmesinin ardından yöre halkı, taş ocağına karşı her türlü mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

ANKA'dan Gençağa Karafazlı'nın haberine göre İkizdere Çevre Derneği (İÇDER) basın sözcüsü Asuman Fazlıoğlu, Rize İdare Mahkemesi’ne açtıkları yürütmeyi durdurma kararının reddedilmesinin ardından bu kararın hukuken hiçbir karşılığının olmadığını öne sürerek Cengiz İnşaat’ın taş ocağına karşı her türlü mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

'Doğayı yok etmenin hukuku olmaz'

Vatandaşlar, Çayeli ve İkizdere belediye başkanlarının, "hukuk varsa hukuka uymaz mıyız?" sözlerine de tepki gösterdi. "Doğayı yok etmenin hukuku olmaz, olsa da kabul etmiyoruz" diyen direnişçiler yaptıkları konuşmada mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

'Burada devlete karşı geliyorsunuz' diyen belediye başkanına yanıt

Rize Çayeli Belediye Başkanı'nın "Burada devlete karşı geliyorsunuz" demesini eleştiren İkizdereli köylüler, "Bu devlet değil hükümet, çünkü devlet anayasal hakları gözetmek ve vatandaşına sahip çıkmak için vardır, ama uygulayıcı iktidarlar bunu siyasi anlayışlarına göre yapar" diyerek tepki gösterdi.

Haklı mücadelelerini her alanda sürdürmeye kararlı olduklarını bu nedenle direniş çadırını dağda, yaylada ve şehirlerde yurttaşların olduğu her yerde kurmaya devam edeceklerini anlatan Fazlıoğlu şunları söyledi:

“Haklı direnişimizi kazanana dek direniş çadırımızı her yerde kurmaya devam edeceğiz. İki gün sürecek olan İkizdere ilçemizin meşhur Çağrankaya yaylası şenliklerinde direniş çadırımızı kurduk. Burada yurttaşlarımızla yeniden bir arada yaşananları tartışma fırsatı bulduk. Yurttaşlarımızdan direnişimize destek olmaları için ayrıca imza stantları açtık, yaşanan doğa katliamını bir kez daha gösterdik."