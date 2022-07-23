İkizdere Çevre Derneği: Ormanların korunması artık vazgeçilmez bir zorunluluktur

İkizdere Çevre Derneği bugün İstanbul, Kadıköy'de bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada bölgede halkının tepkisine karşın İkizdere'de 'taş ocağı ile başlayan yağma ve talan'ın devam ettiği söylenirken bölgenin 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ilan edildiği hatırlatıldı.

"Rize İkizdere Eskencidere Vadisi için söylenen taş ocağı yalanları" başlıklı basın açıklaması şöyle:

Doğu Karadeniz Bölgesi, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından dünyada biyolojik çeşitlilik açısından korumada öncelikli 200 ekolojik alandan biri olarak belirlenmiştir. Bölgeye bu özelliği kazandıran ise binlerce bitki türü ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Fırtına, Senöz, Hemşin, Çağlayan, Arılı ve İkizdere gibi vadilerimizdir.

İkizdere İlçesi, İkizdere Vadisi Doğal Sit Alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 13.08.2020 tarihli ve 170536 sayılı oluru ile kısmen “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve kısmen “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

Bölge halkının ve ileri gelenlerinin yıllardır süren uğraşmaları sonucu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İkizdere Vadisi'nin bölgenin yeni turizm destinasyon alanı olması proje mevcuttur.

Bütün bunlara rağmen halkımız taş ocağına karşı çıktı her türlü hukuk ve meşru mücadelesini vererek bir an önce bu yanlıştan geri dönülmesini haykırdı.

Oluşan haklı tepkiyi susturmak ve İkizdere halkını yatıştırmak için bölgeye gelen Ulaştırma Bakanı ve bürokratlar, köylülerimize ve bölgede yaşayanlara verdikleri sözler;

Verimli toprak depolanacak Toz olmaması için düzenli sulama yapılacak Sular çamurlu akmayacak Sürekli hava ölçümleri yapılacak Vadide ikinci bir ruhsat verilmeyecek Limanda 8 bin kişi çalışacak Taş ocağı alanı 13,3 hektar olacak Çay bahçelerine dokunulmayacak Doğa tahrip olmayacak Depolanan verimli toprak iş bitiminden sonra taşınacak

Köylülerimizin haklı ve meşru mücadelesine rağmen taş ocağı ile başlayan yağma ve talan devam ediyor. Rize Asliye Mahkemesi'nde açtığımız davalarda bilirkişinin tespit ettiği ve belgelediği onlarca eksikliğe rağmen, bir anda “hokus, pokus”la eksiklikler tamamlanarak taş ocağı yürütmeyi durdurma gerçekleşmedi.

Buradan tekrar sesleniyoruz. Ormanların ve doğal yaşam alanlarının korunması artık vazgeçilmez bir zorunluluktur. Taş alarak doğaya ve yaşam alanlarına verdiğiniz zararların vebalinden kaçamayacaksınız.