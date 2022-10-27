'İkiye bölünmüşler, Whatsapp yazışmaları yakalandı, VAR ile orta hakem küs'

Galatasaray ile Alanyaspor'ın 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından hakem tartışmaları iyice arttı.

Fotomaç gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Türkiye'deki hakemlerle ilgili çarpıcı bir bilgi verdi. Son 4-5 yıldır hakemlerin ikiye bölündüğünü ifade eden Toroğlu "küs olan VAR ve orta hakemlerin aynı maça görevlendirildiğine şahit olduğunu" belirtti.

Toroğlu yazısında şunları kaydetti:

"Bitmeyen senfoni mi yoksa Brezilya dizisi mi dersiniz bilmem hatta ikisini de söyleyebilirsiniz Türkiye'deki hakem işleri için... Yıllar önce başka sorunlar vardı şimdi başka sorunlar içinde hakem grubu. Çok net söylüyorum son 4-5 yıldır hakemler ikiye bölünmüş durumdalar. Cüneyt Çakır'ı tutanlar ile karşı tarafta olanlar...

Geçtiğimiz Ferhat Gündoğdu komitesi, bu grupların Whatsapp yazışmalarını yakaladı. Hepsinin zaptını tuttu ve bunları Futbol Federasyonuna yazılı olarak gönderdi. Yani Federasyon Genel Sekreteri Kadir Kardaş'a teslim ettiler. Bunlar işleme tabi tutulmadı.

O komite istifa ettirildikten sonra bileti kesilenler geri döndüler. Burada daha üst kademelerde perdenin önünde oynayanlar var bir de esas perdenin arkasında olanlar da.... Onların isimleri hiç geçmez ama çok şey yaparlar! Hatta ismini deşifre etmeden Karagöz Hacivat oynayanlar da var. Göreceksiniz hepsi ortaya çıkacak.

Peki çıksa ne olacak? Hiçbir şey... Çünkü herkes birbirine bağlı. Birini aradan çekin, hep beraber yıkılacaklar. Ama kimse aradan çekemiyor. Diyorlar ki hakemleri yatay zeka ile atıyoruz. Ya yürüyün gidin...

Siz bırakın yapay zekayı, yatay zekayla bile hakem atayamazsınız. Ali Palabıyık 4 hafta evvel çok kötü bir maç yönetiyor. 3 tane siyah-beyaz hata var. Yani yüz üzerinden 25 alacak tabiri caizse. Bir de maçtan evvel kendisini ziyarete gelen gözlemcinin uzattığı eli sıkmıyor. Neden? Çünkü geçmişte husumetleri varmış.

Maçtan sonra gözlemciyi beklemeden 'uçağa yetişeceğim' diye basıp gidiyor. Gözlemci bunların hepsini yazılı olarak federasyona bildiriyor. Sonuçta ne oluyor. Hiçbir şey.

VAR ile orta hakem küs

Yapay zeka bunu bir anda Alanya-G.Saray maçına atıyor. Ondan sonra da atayanla, sahadaki Ali Palabıyık'ın rezaletini hep birlikte izliyoruz. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir."