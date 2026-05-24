İkisi Kılıçdaroğlu'na yakın 3 CHP'liden Kurultay çağrısı

CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay ortak bir açıklama yaparak CHP Genel Merkezi önünde yaşananlara tepki gösterdi. Polis marifetiyle parti binasına girilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan milletvekilleri, en kısa sürede Kurultay'a gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 24.05.2026 , 12:58 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 , 13:07

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve İstanbul Milletvekili Engin Altay partilerinin en kısa zamanda Kurultay'a gitmesi için çağrı yaparak "CHP Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

3 milletvekili sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada, CHP Genel Merkezi önündeki polis ablukasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

CHP Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesinin doğru olmadığını kaydeden milletvekilleri, "Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi için yapılması gereken; en kısa zamanda kurultaya gidilmesidir" ifadelerini kullandı.

3 milletvekilinin ortak açıklaması şöyle: 

Bugün CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve kamuoyunun kabul edebileceği bir tablo değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır. Partililerin karşı karşıya getirilmesi; parti vicdanını da kamu vicdanını da derinden yaralamaktadır. Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi için yapılması gereken; en kısa zamanda kurultaya gidilmesidir.

2 isim Kılıçdaroğlu'na yakın 

Ali Öztunç ve Gürsel Erol, mahkemenin mutlak butlan kararından önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı ve büyük tepki çeken videosunu paylaşan 19 CHP milletvekili arasında bulunuyor.

Engin Altay ise Özgür Özel yönetimini destekleyen vekiller arasında yer alıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için Emniyet'e başvurmuştu. Genel Merkez'in önünde polis ablukası yaşanırken, CHP'lilerin direnişi sürüyor.

