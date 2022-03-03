İkinci Menemen vakası olmadı: CHP'li belediyede seçim sonucu belli oldu

Bilecik’te Belediye Başkanı Semih Şahin‘in rüşvet soruşturması kapsamında görevden alınmasından sonra başkan vekili seçimi yapıldı. Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine ikin turda 15 oy alan CHP’li Muharrem Tüfekçioğlu seçildi.

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin’in İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı.

CHP'li isim seçimi kazandı

Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine ikinci turda 15 oy alan CHP’li Muharrem Tüfekçioğlu seçildi.

İYİP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya’nın başkanlık ettiği olağanüstü meclis toplantısında, CHP’li üye Muharrem Tüfekçioğlu ile AKP’li üye Çetin Kaya yarıştı. Meclis Toplantı Salonu’ndaki oturumda, partilerin sözcüleri, seçime ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Daha sonra, CHP’li 12, AK Parti’li 6, MHP’li 4, İYİP'li 3 üyeden oluşan mecliste başkan vekilliği seçimine geçildi.

Gizli oy açık sayım usulüne göre gerçekleştirilen ilk 2 turda 3’te 2 çoğunluğa ulaşılamadı. Bunun üzerine salt çoğunluğun arandığı 3’üncü tur oylama gerçekleştirildi. Bu oylamada da ilk 2 turda olduğu gibi Tüfekçioğlu’na 15, Kaya’ya 10 oy çıktı.

Başkan vekilliğine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Bilecik’e hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Meclis salonundaki seçimi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, AKP İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, MHP İl Başkanı Fatih Yaşar da takip etti.