İkinci el otomobil satışında '6 ay, 6 bin km' şartı yürürlükte

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre ikinci el otomobiller ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak. Yönetmelik 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe "Pazarlama ve satış kısıtlaması" başlıklı geçici madde eklendi.

Sözkonusu madde şöyle:

"GEÇİCİ MADDE 2- (1) İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz.”