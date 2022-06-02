'İkinci el araçların fiyatları yüzde 25 artacak' iddiası

Araç fiyatlarına gelen zamlar sonrası ikinci el araçlara ilişkin dikkat çeken bir iddia geldi.

Milliyet'ten Betül Topraklı'nın haberine göre, orta segment ikinci el bir aracın şu anda 300-350 bin TL aralığında olduğunu belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, “Bundan sonra da fiyatlar yüzde 25 oranında artacak. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlarımıza, fiyat artışının devam edeceğini öngördüğümüz için bir an önce araç almalarını tavsiye ediyoruz” ifadesini kullandı.