İki yılda, bir uçak bile inmedi

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin Balıkesir Havalimanı üzerinden iktidarı eleştirdi.

1954 yılından bu yana yurttaşlara hizmet veren Balıkesir Devlet Hastanesi’ne ilgi gösterilmediğini belirten Şahin, “2017 yılında Atatürk Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesinden sonra Balıkesir Devlet Hastanesi 650 yatak kapasitesinden 260 yatağa indirildi” bilgisini paylaştı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Balıkesirlilerin hastaneye yıllardır 400 yataklı ek bina yapılmasını beklediğine de işaret eden Şahin, “Ancak, proje bedeli 531 milyon lira olarak belirlenen ek bina için 2022 yılında maliyetin sadece yüzde 1.5 civarında bütçe ayrılmıştır” dedi. Balıkesir Havalimanı için 76 milyon lira harcandığına dikkat çeken Şahin, “Keşke 2019 yılında havaalanına harcayacağınız bu 76 milyon lirayı devlet hastanesine harcamış olsaydınız. İşte bu AKP’nin kamu kaynaklarını heba ettiğinin örneğidir. Balıkesir’de resmen ikinci Zafer Havalimanı vakasını yaşıyoruz” diye konuştu.

Balıkesir Havalimanı’nın açılışının üzerinden iki yıl geçmesine karşın bir uçak dahi inmediğini gündem olmuştu.