İki yılda 17 milyonluk ihale almıştı: Milyonluk ihale yine aynı AKP'liye gitti

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin milyonlarca liralık sosyal yardım amaçlı gıda alışveriş kartı alım işi ihalesini İBB'nin AKP’li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut’un ortağı olduğu Metropal Kurumsal Hizmetleri AŞ kazandı.

Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 23 Şubat’ta “‘Sosyal yardım amaçlı gıda yardım alışveriş kartı alım işi” ihalesi açtı. 2 teklifin verildiği ihaleyi Akbulut’un ortak olduğu Metropal Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi kazandı. Şirket ile belediye arasında 5 milyon 523 bin 360 lira üzerinden 24 Mart’ta sözleşme imzalandı. 24 Mart’ta başlayan iş, 31 Aralık’ta sona erecek. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Akbulut, söz konusu şirketin ortağı görünüyor.

AKP’li Ömer Faruk Akbulut, aynı zamanda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mütevelli Heyeti üyesi.

Usuzlsüzlük tespiti

Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, 3 Temmuz 2020 tarihinde “sosyal yardım amaçlı gıda yardım alışveriş kartı alımı” ihalesini de aynı şirket almıştı. Akbulut’un şirketi, tek geçerli teklifi vermişti. CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu 2020 yılı denetim raporuna koyduğu şerhte söz konusu ihale sürecine ilşkin usulsüzlüklere yer vermişti. Söz konusu şirket İstanbul’da birçok ilçe belediyesinden ihale aldı.

İki yılda 17 milyonluk ihale

Ayrıca Başakşehir Belediyesi’nin şirketi Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin, 30 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği, “Yüklenebilir Elektronik Kart Sistemli Yemek Hizmeti Alım İşi” ihalesi, Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.’ye verilmişti.

Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesine göre davet yöntemiyle yapılan ihaleye tek teklif veren Metropal, söz konusu işi 2 milyon 948 bin 400 TL’ye üstlendi. Akbulut’un şirketi Metropalgeçen yıl mayıs ayında da Esenler Belediyesi’nden davet yöntemiyle ihale almıştı. Metropal şirketi Başakkent’ten 2019’da, açık ihale ile aldığı iki ihalenin toplam bedeli ise 11 milyon 568 bin 752 TL.

2019 ve 2020 yıllarında Başakkent, Pendik ve Esenler Belediyesi’nden aldığı 5 ihalenin toplamı ise 16 milyon 757 bin 752 TL’ye ulaşmıştı.