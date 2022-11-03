İki öğrenci kötü not verdiği için öğretmenlerini beyzbol sopasıyla öldürdü

ABD'nin Iowa eyaletinde Willar Miller ve Jeremy Goodale adlı iki liseli öğrencinin, kötü not verdiği gerekçesiyle Nohema Graber adlı İspanyolca hocalarını beyzbol sopasıyla öldürdüğü bildirildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Graber'in bedeni Fairfield kasabasında bir parkta 3 Kasım 2021'de bulundu. İki öğrenci o dönemde 16 yaşındaydı.

Yapılan incelemelere göre, Miller, öğretmeni Graber'le 2 Kasım 2021 Fairfield lisesinde aldığı kötü notu konuşmak üzere buluştu. Graber, sonrasında aracıyla günlük yürüyüşünü yaptığı parka gitti. Görgü tanıklarının, sonrasında aracın önde iki erkekle parktan ayrıldığını söylediği aktarıldı.

İncelemeler sonucunda, aracın kırsal alana giden yolda bırakıldığı, sonrasında Goodale ve Miller'in yürüyerek kasabaya geri geldiğinin görüldüğü öğrenildi.

Miller'in polise verdiği ifadesinde, Graber'in İspanyolca öğretme yönteminden hoşlanmadığını ve aldığı notun ortalamasını düşürdüğünü söylediği belirtildi.

Mahkeme belgelerine göre, Miller Graber'in ortadan kaybolmasında bir rolü olmadığını, ancak sonrasında "olaydan haberdar olduğunu ancak olayda yer almadığını" söyledi. Miller'in polise gerçek katillerin maskeli bir grup çocuk olduğunu söylediği kaydedildi.

Diğer yandan, polisin edindiği belgelere göre, diğer öğrenci Goodale, bir Snapchat videosunda başka bir kişiyle Graber'in ölümünde parmağı olduğunu itiraf ediyor. Goodale'in konuşmasında diğer zanlının Miller'in olduğunun belirlendiği belirtildi.

Şu an 17 yaşında olan iki öğrencinin suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis cezalarına çarptırılmaları bekleniyor.

Öğrencilerin avukatları ise, sosyal medya delilleri üzerinden zanlılar hakkında çıkarılan arama kararının yasa dışı olduğunu öne sürerek, bu kararların geri çekilmesini talep etti.