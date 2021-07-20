'İki milyon çiftçi içinde organik tarım yapan çiftçi sayısı 52 bin'

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ‘İyi Tarım Uygulamaları’ ve Organik Tarım Üretimi’ ile ilgili istatistiki verilerin açıklanması için Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Gürer, soru önergesinde, “ İyi Tarım Uygulaması çerçevesinde, organik tarım ve organik yem üretimi için 2020 yılında kaç çiftçiye destek verilmiştir? 2019 yılına göre 2020 yılında İyi Tarım Uygulaması yapan çiftçi sayısındaki değişiklik ne yöndedir? Organik tarım ve organik yem üretimi yapan çiftçi sayısı kaçtır?” şeklinde sorular yöneltti.

20 bin 400 çiftçiye organik tarım desteği

Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Pakdemirli, 2020 yılında, 2019 yılı üretim sezonu organik tarım desteğinden 20 bin 400 çiftçinin; iyi tarım uygulamaları desteğinden ise 20 bin 921 çiftçinin yararlandığını açıkladı.

14 bin çiftçi iyi tarım uygulaması yapıyor

2020 yılı üretim sezonu organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteklemelerine dair iş ve işlemlerin devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, “ 2020 yılında iyi tarım uygulamaları yapan çiftçi sayısı 14 bin 051’dir. 2020 üretim yılı organik tarım yapan çiftçi sayısı 52 bin 590, organik yem bitkisi üretimi yapan çiftçi sayısı ise 7 bin 672’dir” açıklamasında bulundu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde ÇKS’ye kayıtlı iki milyon çiftçimiz var. İyi tarım ve organik tarım yapan çiftçi sayısı ise Bakan’ın yanıtında da görüldüğü üzere sınırlı sayıda kalmaktadır. İyi tarım ve organik tarım özendirilmeli ve daha çok alanda daha çok çiftçi ile iyi tarım ve organik tarım yapılmasının yolu açılmalıdır. Organik tarım sağlıklı beslenmenin yoludur. Mutlak surette organik tarıma daha çok destek ve teşvik sağlanmalıdır” diye konuştu. Gürer, ülkemize 30 çeşidin üzerinde ithal GDO’lu yem geldiğini de işaret ederek organik yem üretiminin de organik tarım yapan 7 bin 672 çiftçi sayısının da artırılmasının şart olduğunu vurguladı. Sağlıklı beslenme için Bakanlığın yapması gereken çalışmalarda geciktiğini, en azından gelecek için desteklemelerle sürecin iyi yönetilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.