İki liseli arkadaşın öldüğü 'scooter' kazasına ilişkin önemli ayrıntı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, evlerine gitmek için bindikleri elektrikli scooter'a bir aracın çarpması sonucu yaşamlarını yitirmişlerdi.

Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan scooter'daki gençlere, oldukça süratli olduğu belirtilen Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarpmıştı.

DHA'nın haberine göre, olayın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can Gülmez,'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Üniversite öğrencisi Muhammed Can Gülmez'in kullandığı otomobilin kaza sonrasında 53 metre fren yaptığı tespit edildi.

Kazada ölen liselilerin aileleri, mahkemedeki ifadesinde yaklaşık 80 kilometre hızla gittiğini söyleyen sürücü Gülmez'in hızının daha fazla olduğunu ileri sürerek, kaza sonrasında polisin olay yerinde yaptığı ölçümde belirlenen fren izinin de bunu gösterdiğini söyledi.