İki lig daha başlıyor

İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga) ve Fransa’da (Ligue 1) sezonun geçen hafta başlamasının ardından kalan iki önemli ligde de maçlar, yarın ve hafta sonu oynanacak.

La Liga’nın açılış maçında, Galatasaraylı eski oyuncular Marcao, Alex Telles ve Fernando’yu kadrosunda bulunduran Sevilla, deplasmanda Osasuna ile yarın TSİ 22.00’de karşılaşacak.

Serie A cumartesi başlıyor

Serie A’nın açılışı ise cumartesi TSİ 19.30’da iki maçla yapılacak. Son şampiyon Milan, Udinese’yi ağırlarken, kadrosunda milli oyuncu Merih Demiral’ın yer aldığı Atalanta ise deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacak. Aynı gün 21.45’te Lecce-Inter ve Monza-Torino karşılaşmaları yapılacak.