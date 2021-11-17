İki katlı bina 160 TL karşılığında TÜRGEV'e kiralanmış

Bolu İl Genel Meclisi'nde gündeme gelen iddiaya göre Bolu'da bulunan Özel İdare'ye ait 2 katlı bina TÜRGEV'e 160 TL karşılığında kiraya verildi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Bolu İl Genel Meclisi bütçe toplantısında konuşan CHP Meclis Üyesi Erhan Beykoz, Bolu'nun Mengen İlçesi'nde bulunan Özel İdare'ye ait 2 katlı binanın TÜRGEV'e 160 TL karşılığında kiraya verildiğini ifade etti. Bilal Erdoğan'ın kısa bir süre önce Bolu'ya geldiğini hatırlatan Beykoz, "Ok atmaya mı geldi, yer kapmaya mı geldi. Bu olaydan sonra anlamış olduk" dedi.

Binanın TÜRGEV'e kiralanmasına karşı Mengen'deki AKP hariç tüm siyasi partilerin ve Sivil Toplum Örgütleri'nin dilekçe verdiğini ancak ilgili dilekçelerin kabul dahi edilmediğini aktaran Beykoz, "Şimdilerde gündemde TÜRGEV denen bir yapıdan bahsediliyor. İhanet şebekesi FETÖ'den alınan yurtlar TÜRGEV'e sonrasında Ensar ya da başka vakıflara devredildi. Mengen İl Özel İdaresi ait 2 katlı bina TÜRGEV'e 160 liraya, altını çiziyorum, aylık 160 liraya kiraya verildi" dedi.