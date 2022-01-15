İki kadın şüpheli şekilde 'düşerek' yaşamını yitirdi!

Gaziantep’te merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi’nde 3 gün önce saat 22.00 sıralarında iddiaya göre özel bir hastanede çalışan erkek hemşire Çağrı Ş. akşam saatlerinde aynı hastanede çalışan hemşire Adile K.’nın evine geldi. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başlarken, Adile K. şüpheli şekilde düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Adile K.'yi ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Adile K., hastanede yaşamını yitirdi.

Adile K.’nın hayatını kaybettiği esnada evde bulunan arkadaşı Çağrı Ş. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Adile K.’nın ölümüyle ilgili soruşturması sürüyor.

Konya'da hemşirelik öğrencisinin şüpheli ölümü

Konya'nın Akşehir ilçesi Seyran Mahallesi'ndeyse Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Şahin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen erkeğin evinin balkonundan düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

Melike Şahin’in cenazesi otopsi işlemleri için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahin’in cenazesi memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Serbest bırakıldı

Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Şahin’in arkadaşı olduğu iddia edilen erkek gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.