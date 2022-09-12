İki isim arasındaki ‘küfürleşmenin’ detayları ortaya çıktı: ‘Bel altı haber metinleriyle…’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki küfürleşmeye varan tartışmanın arka planında yaşananlar ortaya çıktı.

Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' programında konuşan gazeteci Barış Pehlivan söz konusu görüşmenin detayları hakkında bilgi verdi.

'Ben de bildiklerimi anlatırım'

Pehlivan görüşme ile ilgili aldığı duyumlarla ilgili, "Ümit Özdağ bazı sosyal medya trollerinin bel altı haber metinleriyle kendisini ve partisinin yöneticilerinin yıpratılmaya çalışılmasında Süleyman Soylu'nun bağlantılı olduğunu düşünmüş. Özdağ, bunun üzerine daha önce bir AKP milletvekili aracılığıyla böyle haberler yapılmaması yönünde Soylu'ya haber göndermiş. Bir iki gün içinde benzeri bir bel altı operasyonu gözlemleyince WhatsApp mesajıyla Süleyman Soylu'ya 'Ben de bildiklerimi anlatırım' gibi bir mesaj yollamış. Bundan sonra Süleyman Soylu Ümit Özdağ'ı aramış ve Soylu, Özdağ'a küfretmeye başlamış ve karşılıklı küfürler yaşanmış. Özdağ, senden korkmuyorum mesajı verirken Soylu da 'Bir gün karşına çıkacağım' mesajı vermiş. Zafer Partisi ve Ümit Özdağ cephesinden gelen kulisler bu yönde" sözlerine yer verdi.