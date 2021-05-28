Sedat Peker'e yönelik operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik bugün İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda aranan 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İki ilde Sedat Peker operasyonu: Gözaltılar var
Sedat Peker'e yönelik operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik bugün yeni bir operasyon düzenlendi.
Haber Merkezi
Sedat Peker'e yönelik operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik bugün İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda aranan 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.