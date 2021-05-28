İki ilde Sedat Peker operasyonu: Gözaltılar var

Sedat Peker'e yönelik operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik bugün yeni bir operasyon düzenlendi.

Haber Merkezi

Sedat Peker'e yönelik operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik bugün İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda aranan 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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