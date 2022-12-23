İki gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Diyarbakır Altıok Mahallesi 604'üncü Sokak'ta meydana gelen olaya göre, tek başına yaşayan Sultan Çoban'a 2 gündür ulaşamayan yakınları polise ihbarda bulundu.
DHA'nın haberine göre, Çoban'ın evine sevk edilen polis ekibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve giren polis, Sultan Çoban’ı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sultan Çoban'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Diyarbakır Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.