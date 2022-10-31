İki günde 540 milyon liralık kamu taşınmazı satıldı

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan 7 Cumhurbaşkanlığı kararıyla 3 kamu taşınmazının satılmasına ilişkin ihaleler; 1 imar plan değişikliğine yapılan itirazların reddi ile 2 imar plan değişikliği kararları onaylandı.

Resmi Gazetenin dünkü sayısında yer alan Özel İdare ve Belediye taşınmaz satışları da eklendiğinde yalnızca son iki günde elden çıkarılması öngörülen taşınmaz tutarının yaklaşık 540 milyon liraya ulaştığı görülüyor.

Özel İdare ve Belediyelerin 30 Ekim 2022 günü yayımlanan satış ihaleleri

Çanakkale İl Özel İdaresi Ayvacık Behramkale’de 4.501 m² büyüklüğünde imar planında otel vasfı taşınmazını 39 milyon 500 bin liradan satışa çıkardı.

Trabzon ve İzmir Dikili Belediyelerinin satış ihaleleri