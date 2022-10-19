'İki Gözüm: Ahmet' davası... Özgür Tüzer, Ahmet Kaya'nın şarkılarını seslendiremeyecek

Sanatçı Ahmet Kaya'nın ailesi, Kaya'nın şarkılarını izinsiz seslendirdiği gerekçesiyle Özgür Tüzer'e açtıkları davayı kazandı.

Kaya'nın ailesi İki Gözüm: Ahmet filminin başrolü Özgür Tüzer'e Kaya'nın şarkılarını izinsiz seslendirdiği iddiasıyla dava açmıştı. Kaya'nın mirasçıları, mahkemeden şarkıların seslendirilmemesinin ve haksız eylemin tespitini istemişlerdi.

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre mahkeme, Özgür Tüzer'in YouTube kanalı ve sosyal paylaşım sitelerinde Ahmet Kaya'nın eserlerini seslendirdiğine, bu eyleminin Ahmet Kaya'nın ailesinin eser sahipliğine tecavüz teşkil ettiğine karar verdi.