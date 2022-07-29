İki dev asteroit dünyanın yakınından geçecek: İkisi de gökdelen büyüklüğünde

NASA yaptığı çalışmalar neticesinde dünyanın yakınından bugün ve yarın iki dev asteroitin geçeceğini açıkladı. 2016 CZ31 olarak adlandırılan ilk asteroit, dünyaya yakın geçişini bugün yapacak. Bu hız tahmini saatte 55 bin 618 kilometre olacak .

TRT Haber'de yer alan habere göre gökbilimciler, asteroidin en geniş noktasında yaklaşık 122 metre olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Asteroit'in, yaklaşık 2.800.000 kilometre veya Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin yedi katından fazla yakınlıktan geçerek gezegenimizi güvenle pas geçeceğini açıkladı.

Birkaç yılda bir yaklaşıyor

NASA'ya göre, bu uzay kayası birkaç yılda bir Dünya'ya yakınlaşmaktadır. Bir sonraki yakınlaşmanın ise Ocak 2028'de olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Saatte 21 bin km hızla geçecek

Yarın, her zamankinden daha büyük ikinci bir asteroit, diğer asteroidlere göre daha uzak bir mesafede de olsa dünyamızın yanından geçecek.