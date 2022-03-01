Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Cemaat bağlantıları nedeniyle Bakırköy ve Çorlu Cumhuriyet savcılarını meslekten men etti.
HSK Genel Kurulu'nun 25 Şubat 2022 tarihli karar metninde şöyle denildi:
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
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İki Cumhuriyet Savcısı meslekten men edildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Bakırköy ve Çorlu Cumhuriyet savcılarını meslekten men etti.
Haber Merkezi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Cemaat bağlantıları nedeniyle Bakırköy ve Çorlu Cumhuriyet savcılarını meslekten men etti.
HSK Genel Kurulu'nun 25 Şubat 2022 tarihli karar metninde şöyle denildi: