İki Cumhuriyet Savcısı meslekten men edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Bakırköy ve Çorlu Cumhuriyet savcılarını meslekten men etti.

Haber Merkezi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Cemaat bağlantıları nedeniyle Bakırköy ve Çorlu Cumhuriyet savcılarını meslekten men etti.

HSK Genel Kurulu'nun 25 Şubat 2022 tarihli karar metninde şöyle denildi:

"Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Mesut Emre ve Çorlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Çelebi’nin 'FETÖ/PDY' Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına oybirliği ile karar verildi."