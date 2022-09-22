İki çocuğunun gözü önünde katledilen Pakistan Öner'in otopsi raporu ortaya çıktı

Mardin'de 32 yaşındaki Pakistan Öner eşi Emin Öner tarafından iki çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Emin Öner tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DHA'nın haberine göre raporda Pakistan Öner’in ölümünün çoklu kesici alet yaralanmasına bağlı kırıklarla birlikte iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda Öner’in vücudunda 14’ü tek başına öldürücü nitelikte 49 kesici alet yarası tespit edildi.

Pakistan Öner’in şikayeti üzerine çeşitli tarihlerde Emin Öner için 5 kez "eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma" kararı verildiği, Öner’in eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığınmaevine yerleştiği ardından da annesinin evine geçtiği öğrenilmişti.