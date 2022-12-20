İki çocuğunu kucağına alarak balkondan atladı

İstanbul'a bağlı Sultanbeyli'de yaşayan 29 yaşındaki Ayşegül M., 2 çocuğuyla birlikte balkondan atladı.

DHA'nın aktardığı iddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde Ayşegül M. 3 yaşındaki oğlu M.M ve 1 yaşındaki kızı T.M.'yi önce banyoda tüpü açarak zehirlemeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca çocuklarıyla evlerinin balkonundan atladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayşegül M. ve çocukların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.