İki çocuğunu istismardan yargılanan babaya ‘delil yetersizliği’nden beraat

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 2019 yılında 13 yaşında kız çocuğu ile 15 yaşındaki ağabeyi babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Çocukların olayı anneleri Z.K’ye anlatması ardından şikayetçi olan anne, hukuk mücadelesi vermeye başladı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan A.K. hakkında, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı” suçlarından dava açıldı. 2 çocuk da devlet korumasına alındı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önceki duruşmalarda sanık A.K, suçlamaları kabul etmeyip, eşinin kendisine iftira attığını öne sürdü. Yapılan yargılamada A.K, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 43 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davaya çocukların haklarını korumak amaçlı katılan Saadet öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları, takdir indirim sebebiyle dosyayı istinafa götüreceklerini açıklarken, A.K'nin avukatı da dosyayı istinafa taşıdı.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nde ele alınan dava dosyasında, A.K., kendisine komplo kurulduğunu savunarak beraatini istedi. Heyet, davada şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği iddiasıyla yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu ve A.K'nın üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi.