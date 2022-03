İki çocuğa eziyet ettiler, 2 bin lira cezayla kurtuldular

Gazeteci İsmail Saymaz, sigortasız çalıştırdığı iki çocuğa eziyet eden işyeri sahiplerinin "iyi hal", "etkin pişmanlık" derken sadece 2 bin 320 lira cezayla kurtuldukları davayı yazdı.

Saymaz yazısında "15 yaşındaki çırağı sigortasız çalıştırmak, yanlış vidayı getirdi diye kulağından tutup sürüklemek, caraskal adı verilen hareketli palangaya asmak, ayaklarını yerden keserek dakikalarca havada asılı tutmak ve pantolonunu indirmek eziyet değil midir?" diye sordu.

halktv.com'da yayınlanan yazı şu şekilde:

"Eziyet nedir?

15 yaşındaki çırağı sigortasız çalıştırmak, yanlış vidayı getirdi diye kulağından tutup sürüklemek, caraskal adı verilen hareketli palangaya asmak, ayaklarını yerden keserek dakikalarca havada asılı tutmak ve pantolonunu indirmek eziyet değil midir?

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göre değilmiş!

Oysa E.Y. ve H.H.Y. kardeşlerin iş yerinde yaşadıkları, ayrı...

Mahkemede gördükleri, ayrı eziyet.

Baba çalışamayınca...

Babaları artık elini kullanamadığı için eve ekmek götürme yükü, 15 yaşındaki E.Y. ile iki yaş büyük ağabeyi olan H.H.Y.'nin omuzlarına binmişti.

Konya'da bulunan Murat ve Mehmet Ç. kardeşlere ait araç yedek parçası üreten iş yerine çırak olarak girdiler.

E.Y. sigortasızdı.

İşveren Murat C., 28 Eylül 2019'da E.Y.'den vida getirmesini istedi. E.Y. yanlış vidayı getirince Murat C. öfkelendi. Çocuğu kulağından tutup calaskara astı. E.Y.'nin ayakları yerden kesildi. İddiaya göre Mehmet C., bu sırada çocuğun pantolonunu indirdi.

Eziyet yaklaşık 10-15 dakika sürdü.

E.Y. ifadesinde şöyle diyor:

"Ağabeyim şaka zannettiği için fotoğraf çekti. Pantolonumu indirdiklerinde müdahale etti. Murat Ç., 'Sana ders olsun' dedi. Olaydan sonra işten ayrıldım."

E.Y., daha önce de torna tezgahına yatırılıp ıslatıldığını söyledi.

'Evi geçindirmek zorundaydım'

H.H.Y. ise süpürge almak için dükkana girdiğinde kardeşinin asılı olduğunu gördü ve yere indirilmesini istedi. Mehmet Ç., "Kardeşin cezalı. Asılı kalacak" dedi.

H.H.Y. şunları söylüyor:

"Kardeşimin pantolonunu indirmeye çalıştılar. Mehmet C. indirmeye çalışırken Murat C. vinci tutuyordu. Babama göstereyim diye gizlice fotoğrafları çektim. Kardeşim 'Babama bildirmeyelim' diye ısrar etti. O günden sonra işe gelmedi. Ben ise çalışmak için Adana'ya gittim. İş bulamadığım için aynı işe girdiğim doğrudur. Evi geçindirmek zorundaydım."

H.H.Y. de birkaç ay sonra işveren tarafından yumrukladı.

Dayak karakola taşınınca askı gün yüzüne çıktı.

E.Y.'nin caraskaldaki fotoğrafları patladı.

Mehmet ve Murat C. kardeşler 40 gün tutuklu kaldı.

Şakalaşıyorlarmış!

Murat ve Mehmet C.'ye hakaret, çocuğa eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanıklar iki kardeşin oyun oynayıp şakalaştıklarını, caraskalda en uzun süre kimin duracağına dair iddiaya girerek, birbirlerini astıklarını savundu. Hatta Murat C., çırağı caraskaldan indirirken çekilen fotoğrafına ilişkin, "Elimle tutup zarar gelmesini engellemeye çalışıyordum" dedi. Para için kumpas kurulduğunu iddia etti ve pantolonu indirmediklerini söyledi.

Erteleme ve para cezası

Yargılama 22 Şubat'ta sonuçlandı.

Mahkeme geçen hafta gerekçeli kararını açıkladı.

Ve görünen o ki, hukuk skandalı sayılacak bir yoruma imza atıldı.

Gerekçeli karara göre eziyet suçunun oluşması için mağdurun sistematik şekilde belli bir süreç içinde insan onuruyla bağdaşmayan, bedensel ve ruhsal yönden acı çekmesine ve aşağılanmasına yol açan davranışlar sergilenmesi gerekiyor.

E.Y.'nin uğradığı şiddet, mahkemeye göre bu kapsamda sayılmıyor.

Şöyle deniliyor:

"Sanıkların mağduru havaya kaldırdıktan sonra pantolonunu indirmesi dışında sistematik şekilde gerçekleştirdiğine dair başka bir eyleminin belirlenemediği, bu haliyle eziyet suçunun sübuta erdiğine ilişkin mahkumiyeti gerektirir nitelikte yeterli, kesin ve her türlü şüpheden arındırılmış delil elde edilmediği..."

E.Y.'ye yönelik şiddet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma kapsamında sayılarak, ilkin altı yıl ceza verildi. Etkin pişmanlık indirimi yapılarak iki yıla, duruşmada gösterdikleri iyi hal ve davranışlarından ötürü bir yıl sekiz aya indirildi. Sonra hükmün açıklanması ertelendi. Oysa Murat ve Mehmet C., son duruşmada, pişmanlık bildirmemişti. Buna rağmen indirim hakkı kazandılar. Ayrıca eziyet suçlamasından ötürü ayrı bir hüküm kurulmayarak, itiraz kapısı kapatılmış oldu.

İki sanık, çocuğun pantolonunu indirdikleri için hakaret suçundan 2.320 TL ceza aldı.

Avukat Emin Levent Yavuzer, karara itiraz ederken haklı olarak soruyor:

"Vinçle askıya alınan çocuğun hali, pantolonunun indirilmeye çalışılması, alay edilmesi eziyet olarak görülmeyecekse hangi eylem eziyet olacaktır."

Tekrar soruyorum:

15 yaşındaki çırağı sigortasız çalıştırmak, yanlış vidayı getirdi diye kulağından tutup sürüklemek, caraskal adı verilen hareketli palangaya asmak, ayaklarını yerden keserek dakikalarca havada asılı tutmak ve pantolonunu indirmek eziyet değil midir?

Değilse...

Eziyet nedir?"