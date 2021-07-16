İki aylık hamile çocuk 'dini nikahlı eşi' tarafından öldürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 aylık hamile olan 16 yaşındaki Merivan Avcı, "dini nikahlı eşi" 17 yaşındaki S.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam meydana geldi.

İddiaya göre eve gelen S.Y., 2 aylık hamile olan "dini nikahlı eşi" Merivan Avcı'yı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Gelen sesler üzerine eve gelen komşuları Avcı'yı yerde kanlar içinde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Avcı, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Balıkesir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisine sevk edilerek ameliyata alınan Merivan Avcı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından yakalanan S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.