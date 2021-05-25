İki ayda bir öğrencilere 'borcunuzu ödeyin' müjdesi

Meclis’e sunulan 15 maddelik yapılandırma düzenlemesiyle üniversite mezunu olan yaklaşık 5 milyon kişinin öğrenim kredisi borcuyla ilgili yapılandırmaya gidebileceği duyuruldu.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, AKP tarafından Meclis’e sunulduğu belirtilen ve "vergi ve prim borçlarında önemli kolaylıklar sağladığı" öne sürülen yeni yapılandırma paketiyle 30 Nisan 2021 tarihinden önceki Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları kapsama alınacak. KYK borçlarının taksitlendirilmesi yeni ve "müjde" gibi duyurulsa da, öğrenim kredileri geçtiğimiz aylarda uygulanan vergi yapılandırması kapsamına da alınmıştı. Pandemide borç ödemek için sokağa çıkanların kısıtlamalardan muaf tutulmasına ilişkin bir genelge bile yayımlanmıştı.

Öğrencilerden 'silinsin' talebi

Ancak öğrenciler ve mezunlar uzun zamandır ödenmeyen KYK borçlarının silinmesini istiyor. Yıllardır bu konuda mücadele eden, kampanyalar düzenleyen öğrenciler vade uzatma, faiz indirimi, borç yapılandırma gibi uygulamaların "çözüm" olamayacağını derhal tüm borçların silinmesini daha önce de talep etmişti.

KYK borçları en son 2020 yılında e-hacizler ile gündeme gelmişti. Yüzbinlerce kişinin hesaplarına habersiz şekilde bloke konmuştu. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişinin Öğrenim Kredisi borcu bulunuyor.

Meclis'e yapılan öneriler reddedildi, Erdoğan 'gündemimizde' dedi, bir daha konuşmadı

Meclis'e KYK borçlarının silinmesine ilişkin öneriler de yapılmıştı. Öneriler her defasında AKP ve MHP grubunun oyları ile reddedildi.

Erdoğan da konuyla ilgili pek çok kez açıkllama yapmış en son 2019'da KYK borçları ile ilgili olarak, "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız" demişti. Erdoğan daha sonra, "Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız" diyerek, borçlara değinmemişti.

Ancak bu açıklamaların ardından Erdoğan konuya ilişkin ne bir düzenleme talimatı verdi ne de yeni bir açıklama yaptı.

5 yılda 4 yapılandırma

Yurttaşlar pandemide borç içinde kıvranırken, buna rağmen borçlar silinmek yerine yapılandırılmaya devam ediliyor.

2016 yılından bu yana 4 tane yapılandırma düzenlemesi hayata geçirildi. Son olarak Covid-19’un ardından 7256 sayılı düzenleme kapsamına, toplam 500 milyar liralık kamu alacağı giriyor. Bunun 289 milyar lirasını vergi, 165 milyar lirası prim alacakları, kalan kısmını da belediye alacaklarıyla, para cezaları oluşturuyor.

289 milyar lirası vergi, 165 milyar lirası prim ve kalan kısmı diğer alacaklar olmak üzere toplam 500 milyar liralık kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili 7256 sayılı Kanun kapsamında, bugüne kadar yapılan başvuruların toplamı 99 milyar 627 milyon lira oldu. Mükellefler bu kapsamda 2 milyar 706 milyon lirayı peşin ödediler. 2016 yılından bu yana çıkarılan (7256 hariç) diğer üç yapılandırmada 243,7 milyar liralık vergi ve prim borcu yapılandırılırken, 108,1 milyar liralık tahsilat yapıldı ve ödeme oranı yüzde 44,3 oldu.