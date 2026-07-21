İki ay önce tahliye edilmişti: Gazeteci Alican Uludağ yeniden gözaltına alındı

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.

Uludağ paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" yazdı.

Avukatının edindiği bilgilere göre, Uludağ hakkında Türkiye'de yargı sistemini eleştirdiği paylaşımı sebebiyle soruşturma başlatıldı.

Türkiye'de artık yeni bir yargı düzeni oluşturuldu. Sabah kişilere yeni operasyon yapıldığında, o kişi daha emniyet yolundayken aleyhinde hazırlanan bilgi notları aynı merkez tarafından yandaş gazetecilere servis ediliyor. Yetmiyor, polis kamerasıyla çekilen gözaltı anları… — Alican Uludağ (@alicanuludag) July 21, 2026

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Alican Uludağ'a sosyal medya paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yönetildiği kaydedildi.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" maddesi kamuoyunda Dezenformasyon Yasası olarak da biliniyor.

Alican Uludağ'ın bugün geceyi Ankara Emniyeti'nde geçireceği ve yarın savcılığa çıkarılması bekleniyor.

90 gün tutuklu kalmıştı

Gazeteci Alican Uludağ, 20 Şubat'ta sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı. Hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamaları yöneltilen Uludağ için 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Yaklaşık 90 gün tutuklu kalan Uludağ, tutuklu yargılandığı davanın 21 Mayıs'ta görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

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