İki anket şirketi sahibi son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

ORC Araştırma Şirketi'nin sahibi Mehmet Pösteki ve Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibi Derya Kömürcü yaptıkları son seçim anketi sonucunu Sözcü'den Ruhat Mengi'ye açıkladı.

Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibi Kömürcü, "'Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olursa oy verir misiniz' diye soruyoruz. 'Kesinlikle oy veririm' diyenler yüzde 30.7. 'Erdoğan'a asla oy vermem' diyenler yüzde 60" iddiasında bulunurken, "Bizim anketimizde kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra CHP'nin rakamı 29.4, AKP 29.6, yani ikisinin arasında binde 2'lik yani araştırmanın hata payının çok altında binde 2'lik bir fark var, İYİ Parti ise 14.9" ifadesini kullandı.

ORC Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Pösteki ise "Toplumda 6'lı Masa'ya güven Mayıs'ta 45.7, Haziran'da 50.6 Temmuz'da 54.9, bugün ise yüzde 57 oranına ulaştı" dedi.

Pösteki sözlerine şöyle devam etti:

"İktidar partisinin 2018 genel seçimlerinde almış olduğu 42.6'lık bir oy var, bugün baktığımızda bu oy sadece bizim araştırmalarımızda değil birçok araştırma kuruluşunda yüzde 27-28 bandına gerilemiş durumda, kayıp yaklaşık 15 puan. Yine iktidar ortağı MHP'ye baktığımızda 2018 seçimlerinde yüzde 11.1 oy almışlar, bugün yüzde 7'lik baraj sınırı etrafında olduklarını görmekteyiz, ciddi bir sorun yaşamaktalar. Cumhur İttifakı olarak değerlendirdiğimizde ise 2018'de oy oranı 53.7 olan Cumhur İttifakı'nın şu an 33.9'a gerilediğini görüyoruz, bunun da yaklaşık 20 puan olduğunu tespit ettik. Millet İttifakı'ndaki 2 parti 2018'de yüzde 33.9 almış, bugün baktığımızda 46.5 seviyesine çıkmış."