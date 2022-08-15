IKEA'da karantinaya kapıtılmak istenen müşteriler kaçtı

Cumartesi günü, Çin sosyal medyasında dolaşan videolarda, müşterilerin güvenlik görevlilerini iterek Şanghay'ın merkezindeki bir IKEA alışveriş merkezinden panik içinde kaçtığı görüldü. Görüntülerde ses sisteminden alışveriş merkezinin Covid-19 temas takibi nedeniyle kilitlendiğini belirten duyuru da duyuldu.

Çin menşeli sosyal medya kanallarında paylaşılan görüntüler

Reuters, videoların gerçekliğini bağımsız olarak doğrulayamadı, ancak IKEA müşteri hizmetleri Pazar günü alışveriş merkezinin koronavirüs kaldırımları nedeniyle kapatıldığını söyledi. Öte yandan IKEA basına daha fazla bilgi vermeyi reddetti.

Çin'in en kalabalık şehri olan Şangay, Cumartesi günü hepsi asemptomatik olan beş yeni yerel Covid-19 enfeksiyonu bildirirken, ülke çapında 2 bin 467 yurt içinde bulaşan vaka bildirildi. Çinli yetkililer, virüsü kontrol altında tutmak amacıyla haftalık Covid-19 test uygulamasını Eylül ayının sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Güneydeki Hainan eyaleti, Cumartesi günü bildirilen 494 semptomatik vaka ve 846 asemptomatik vaka ile şu anda Çin'in en kötü etkilenen bölgesi oldu.