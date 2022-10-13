'İkametgâh adresimde yabancıların kaydı çıkıyor' şikâyetleri, seçim güvenliği tartışmalarına neden oldu

Yurttaşların hane kayıtlarında yabancı uyruklu kişilerin göründüğüne ilişkin şikayetler tartışma yarattı. Dikkat çeken durumun kaç kişiyi etkilediğine dair belirsizlik endişeleri artırırken muhalefet "Devletin bunu bilmemesi acziyet. Bilerek yapılıyorsa anayasal suç işleniyor" tepkisini gösterdi. ‘Seçimde hile’ iddialarına da dayanak oluşturan karışıklığa acil önlem alınması gerektiği belirtildi.

Sosyal medyada çok sayıda vatandaş “E-devletten nüfus kayıtlarına baktım. Evde yabancı uyrukluların kaydı çıktı” şikayeti paylaştı. Bir hanede 14 kişiye kadar yabancı kaydı çıktığı ileri sürüldü. Soru işaretlerine yol açan süreçle ilgili İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut “39 ilçede de benzer durum var. Herkes sorgulasın, adreslerinde başkaları görünüyorsa itiraz etsin” uyarısında bulundu.

Karar gazetesinin haberine göre; muhalefet milletvekilleri “Sınırları koruyamayan iktidar haneleri de koruyamıyor” tepkisini gösterdi. “Sandık seçmen listeleri şaibeden uzak tutulmalı. Binlerce kişi evinde yabancıların kaydı olduğunu söylüyorsa İçişleri Bakanlığı yanıt vermek zorunda” çağrısı yapıldı.

DEVA Sözcüsü İdris Şahin “Bu sehven yapılabilecek bir hata değil. Bilerek yapılıyorsa suç” dedi.

İYİP'in konuya ilişkin verdiği soru önergesi reddedilirken, İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray bu durumun ‘seçim güvenliği konusunda büyük bir alarm işareti olduğunu' söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı ülke vatandaşlarının ilk seçimde oy kullanmamaları" amacıyla kanun teklifi hazırladı.