İHH yöneticisi başhekim yardımcısı kadınları hedef aldı

Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, sosyal medya hesabından kullandığı cinsiyetçi ve ayrımcı ifadelerle kadınları hedef aldı.

'Cariyeler örtünmezmiş, cariye mi bunlar?

Kıyafet tercihlerin nedeniyle kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanan Uysal, "Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya'da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun % 80'i açık tipler türedi. Bu teşhir, 'beden görseli satma' değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!" dedi.

'Her açık f... demedim'

Uysal tepkiler üzerine tweetini silerken daha sonra yaptığı açıklamada, "Çok seviyesiz yorumlar gelmiş o yüzden yorumları kapattım. Her açık f..... demedim. Teşhirci psikolojiye ve bunun varabileceği sonuca işaret ettim. Biraz sağlıklı düşünülse, daha insanî değerlendirmeler çıkardı ortaya. Yazık, delikanlı erkeklerin ruhsal savrulmalarını düşünen yok" ifadesini kullandı.