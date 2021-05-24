'İhaleli' yaban keçisi katliamı!

Antalya ve Isparta’da geçtiğimiz Aralık ayında sonuçlanan “av ihalesine” karşı açılan iptal davası, yaban keçilerinin lehine sonuçlanmış ve 47 yaban keçisi ölmekten kurtarılmıştı. Yaban keçilerinin kurtarıldığı dava sonrasında 19 Mayıs 2021’de Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü aralarında 1’i Isparta diğerleri Antalya Akseki, Alanya, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Finike, Döşemealtı ilçelerinin olduğu toplam 13 partilik "45 Adet Yaban Keçisi / Hatalı Boynuz Şelek Acente Kotalarının Avlattırılması İşi" adıyla ihaleye çıktı.

Akdeniz Gerçek'ten Özgür Cem Boynueğri'nin haberine göre, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altındaki 45 yaban keçisinin öldürülmesini kapsayan Tarım ve Orman Bakanlığı’nca çıkarılan av ihalesinin yasal ve bilimsel olmadığını savunan doğaseverler ihaleye tepkili.

Geçtiğimiz yıl Antalya ve Isparta'daki “av ihalesine” karşı Salda için Türkiye Grubu'ndan A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz ile Platform katılımcıları Saliha Altın ve Yeşim Vardar tarafından Isparta İdare Mahkemesi'nde açılan dava, geçtiğimiz Aralık ayında sonuçlanmıştı. Buna göre, av ihalesinin “bilimsel verilere dayanılmadan tesis edildiğini” vurgulayan Isparta İdare Mahkemesi, “mevzuat hükümlerine, kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle davalı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın av ihalesini iptal etmişti.

Ancak doğaseverlerin hukuk mücadelesiyle durdurulan ihale, 19 Mayıs 2021 tarihi itibariyle yeniden düzenlenmek üzere duyuruldu. Hayvan hakları örgütleri, daha önce Türkiye çapında Anadolu Yaban Koyunu, Ceylan, Çengelboynuzlu Dağ Keçisi, Karaca, Melez Yaban Keçisi, Kızıl Geyik, Yaban Keçisi ve Yaban Domuzu gibi pek çok türün öldürülmesini engellemek amacıyla, “Av Turizmi Uygulama Talimatı”nın iptali için Tarım ve Orman Bakanlığı'na karşı Salda İçin Türkiye Grubu'ndan Hediye Gündüz'ün açtığı iptal davasına da müdahil olmuştu. Gelinen noktada ise sürecin yeniden başlaması ve yaban keçilerinin belirli ücret karşılığı "katledilmesi" olarak değerlendirilen ihaleye karşı doğaseverler tarafından atılacak adım merak konusu.

İhaleye göre Sütçüler/Isparta’da 2, Akseki/Antalya’da 5, Kaş/Asas’ta 3, İbradı/Antalya’da 4, Gazipaşa/Antalya’da 2, İbradı Üzümdere’de 3, Alanya Dimçayı’nda 1, Akseki Gidengelmez’de 4, Döşemealtı Düzlerçamı’nda 5, Kaş Kıbrısçayı’nda 3 ve Finike Sarıkaya’da 13 olmak üzere 45 yaban keçisi öldürülebilecek.

'İktidar davaya müdahale ediyor'

Konuyla ilgili Salda İçin Türkiye Grubu’ndan A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz yaşananları şöyle aktardı:

"Biz daha önceki Antalya’da, Erzincan’da, Bursa’da ve Türkiye’nin pek çok noktasında dava açarak yaban keçilerinin yaşaması için karar aldırarak bu ihalelerin yanlışlığını gözler önüne serdik. Yeniden ihaleye çıkılması yanlıştır. Bakanlığın, hükümetin yanlışta ısrar etmesi demektir bu ihale. Mahkemeler neden yaban keçilerinin korunması yönünde karar ortaya koydu? Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde korunan canlılar bunlar. Doğanın, diğer canlıların yaşam hakkını korumak için bu ihalenin de durdurulması gerekiyor.

Biz yeniden dava açacağız, başka yol kalmıyor. Biz geçen sene yalnızca Antalya’daki değil, tüm Türkiye’deki av ihalelerinin iptal edilmesi için dava açmıştık. O davayı Danıştay’da açmıştık ancak halen sonuçlanmadı. Tüm Türkiye’deki av ihalelerinin durdurulması için açtığımız davayı Temmuz 2020’de açmıştık ve Ağustos’ta bir ara karar geldi. Kararda hakim 'Bu konuda yürütmeyi durdurma kararı alınması düşünülüyor' diyor. Bu kararın hemen sonrasında iktidar hakimi değiştirdi! Davayı sürüncemede bıraktılar. Dava açılmamış bütün tekil kentlerde ihaleler gerçekleşmiş oldu. O mahkeme halen devam ediyor. İktidar mahkemenin hakimini değiştirerek karar verilmemesini sağladı. Hem yargıya müdahale hem de doğa katliamına birlikte devam ediliyor."

'Birçok yerde kaçak avcılık sürüyor'

Yeniden duyurulan ihalenin karşısına benzer bir hukuk mücadelesi ile çıkacaklarını vurgulayan Gündüz, "Bu yanlışın sürmesi akla ziyan bir durum" dedi. Gündüz şöyle devam etti:

"Bern Sözleşmesi kapsamında Av ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları oluşturdu. Böyle sahaların oluşturulması, uluslararası sözleşmeler sonucunda ortaya çıktı. Hem bu sahalara insanların girmesini önlüyor ve koruma alanı oluşturuyorsunuz, hem de insanların para verip yaban keçilerini öldürmesini tertipliyorsunuz. Böyle şey olur mu?

Bu yanlışın karşısında sonuna kadar duracağız. Antalya’daki doğaseverlere şunu söylüyorum; Finike’de geçen yıl mahkeme yoluyla bu ihaleyi durdurduk ama kaçak avcılığa devam edildi. Birçok yerde kaçak avcılık sürüyor. Antalyalılara çağrı yapıyorum; bu süreci hem yasal yollarla durduralım hem de kaçak avcılığın da önüne geçelim, kaçak avcıları ihbar edelim. İnsanlar, başka canlıların yaşam hakkını elinden almasın."

Söz konusu ihalenin 4 Haziran 2021 günü saat 09.30’da Burdur’da 6. Bölge Müdürlük Toplantı Salonu’nda yapılması planlanıyor.