İhalelerin gittiği 17 adres ortaya çıktı: Sağlık Bakanlığı'nda vurgun

Sağlık Bakanlığı’na bağlı bazı kamu hastanelerinin, “21-b” yöntemini yazılım hizmeti alımlarında “amacı dışında” kullanmayı alışkanlık haline getirdiği ortaya çıktı.

Son üç yılda hastanelerde, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılım hizmeti için yapılan 129 ihalenin 110’unda “21-b” uygulandı.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin görüştüğü CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap'In aktardığına göre kamu hastaneleri kesintisiz şekilde kullandıkları HBYS ve SBYS yazılımları için tüm şirketlere açık, uzun süreli ihale yapmak yerine Kamu İhale Yasası’nın “21-b” maddesini amacı dışında kullanarak, davet usulüyle 1, 3, 6 aylık periyotlarda ihaleye çıkıyor.



Aynı şirketlerin, aynı hizmeti, aynı hastanelere tekrar tekrar yapılan milyonluk ihalelerle vermeye devam ettiğini belirten Kasap, “Belli şirketler bu yolla zengin ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın göreve başladığı tarihten bugüne kadar HBYS ve SBYS yazılım hizmeti için yapılan 129 ihalenin 110’u 21/b usulü ile yapıldı. Bu ihaleleri alan 17 şirkete yaklaşık 31 milyon TL aktarılmış. Sağlık Bakanlığı, 2018’den bu yana tüm hastanelerde kullanılabilecek merkezi HBYS ve SBYS kurmuyor. Bunun altında yatan neden belli, şirketleri zengin etme çabası” bilgisini aktardı.



‘Yüzde 50'lik artış'

Aynı hizmet için sık sık yapılan her yeni ihalede “birim maliyet artışı” nedeniyle şirketlerin kârlılıklarını artırdıklarına dikkat çeken Kasap “İhalelerin uzun vadeli ve çok katılımcı ile yapılması gerekirken uygulanan yöntem ile kamu zarara uğratılıyor. 6 aylık ihalelerle yıllık yüzde 50’ye varan fiyat artışları görülüyor. Açık usulle yapılmayan ihalelerle kimlerin zengin edildiğini merak ediyoruz. Hastaneye yazılım hizmeti satın alınmasında, ilgili ‘21-b’ kapsamına girecek ‘acil’ ya da ‘olağanüstü’ bir durum yok” dedi.



‘Uyarı dikkate alınmıyor'

Sağlık Bakanlığı’nın yayımlanan HBYS ve SBYS alım kılavuzlarındaki “İdareye Uyarılar” bölümünde, “Herhangi bir şekilde yaklaşık maliyetlerin belli sınırlar altında kalması maksadıyla işin bütünlüğü ya da süresi bölünmemelidir” ifadesine yer verildiğini anımsatan Kasap, “Bakanlığın kendi yayımladığı kılavuzlarda ihalelerin bu yöntemle yapılmaması gerektiği net bir şekilde belirtilmiş. Fakat idareciler ihaleye çıkarken bu uyarıyı dikkate almıyor” değerlendirmesinde bulundu.