İHA: Deprem sonrası Sakarya Gaz Sahası'nda bir olumsuzluk yok

Merkez üssü Karadeniz açıkları olan ve AFAD'ın büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladığı deprem sonrası Zonguldak genelinde 112 acil hattına herhangi bir ihbarın gelmediği belirtildi. İHA'nın haberine göre sondaj çalışmalarının sürdüğü Sakarya Gaz Sahası'nda da herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

AFAD'ın verilerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezi ve ilçelerinde de hissedilirken, bazı vatandaşlar ise depremi hissetmediklerini belirtti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şu an itibariyle, gerek kurduğumuz iletişimde, gerek sahadaki çalışmamızda üzücü bir sonuca rastlanmadı" dedi.