Iğdır'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Iğdır'da evindeki ölü bulunan 65 yaşındaki emekli öğretmen Ömer Demirel olayına ilişkin soruşturma başlatıldı. Iğdır'da öğleden sonra Merkez Topçular Mahallesi Evrenpaşa Caddesindeki bir apartmanın 5. katında yalnız yaşayan emekli öğretmen Ömer Demirel'den haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Demirel'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde emekli öğretmenin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulundu

DHA'nın haberine göre, Demirel'in ölümü şüpheli bulunurken, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Demirel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emekli öğretmen Demirel'in eşinden ayrı yaşadığı, çocuğunun bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.