İGDAŞ'tan Şişli'de patlayan doğalgaz borusuyla ilgili açıklama

Şişli'de, alt yapı çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi ve delinmenin etkisiyle doğal gaz borusundan basınçla çıktı. İGDAŞ, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yapılan bir kazı çalışması sırasında doğalgaz çelik hattımıza hasar verilmiştir" denildi.
İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde saat 13.30'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yürütülen 'Atık Su Bakım Onarım Çalışması' sırasında, asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi.
İGDAŞ konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: